Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты

На момент конца августа 2021 года составляет 200 000 рублей, но, например в ДНС, доступна за 175 000 рублей. Самого производителя в этом винить можно только опосредованно, защита LHR (от вычислений с целью добычи криптовалюты) не устояла, и «шахтеры» уже нашли лазейки, сложности с производством продолжаются, а сейчас еще к этому добавляется рост цен на комплектующие. Как итог, десктопный 4К-гейминг переходит в премиум сегмент, тем не менее карты даже с такой стоимостью на полках не пылятся. Хочется верить, что хотя часть из них используется для игр, а не вычислений. Но не будем о грустном, давайте рассмотрим детально саму видеокарту.
Комплект включает держатель для видеокарты, переходник PCI и документацию.
Но даже без этих планов, она имеет преимущество в компактных габаритах и выдержанной стилистике относительно других решений. Длина ее 294 мм.
Общий внешний вид системы охлаждения не поменялся. Три вентилятора и двухсекционный радиатор.
На лицевой стороне декоративная металлическая накладка. В центральной части Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro подсвечиваемый логотип бренда и дополнительные участки в виде трех полос.
Для подсветки несколько вариантов, как декоративных, так и информативных. Цвет может меняться от текущей температуры графического чипа.
На панели портов ввода/вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть задней стенки — это вентиляционная решетка.
В отличие от младшей Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC тут усиливающая пластина не из пластика, а из металла. Она помимо усиления участвует в пассивном отводе тепла, нанесен термоинтерфейс.
Печатная плата меньше, чем система охлаждения. В тыльной части свободная зона с продумываемым насквозь радиатором.
TDP видеокарты составляет 350 Вт. Дополнительное питание подается через два 8-пиновых разъема.
Применена 17-фазная питания. Используются сборки Semiconductor NCP302150 на 50А каждый.
12 Гбайт графической памяти. Это чипы памяти Micron GDDR6X. Шина 384 Бит.
Ядро GA102-225-A1, выполненной по 8нм техпроцессу. Тактовая частота 1365 МГц.
Проводится разгон. Есть как детальные инструменты, так и опция «одной кнопки».
Выбор эффектов подсветки.
Мониторинг в виде графиков за интервал времени.
Общая сводная информация по видеокарте.
Тестирование нагрева проводилось в корпусе с закрытой боковой крышкой на заводских настройках. Отдельно отметим момент, связанный с тем, что данная видеокарта предоставлена производителям и ранее она несколько раз разбиралсь в редакциях без замены термоинтерфейса.
Но даже при таких условиях ее температура держалась на уровне 72–74 градусов при продолжительной нагрузке.
Тестовая система построена на базе процессора Intel Core i9-10850K. Установлена последняя версия драйвера на момент выхода материала.