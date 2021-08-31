Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты

В линейке видеокарт NVIDIA, семейство GeForce RTX 3080 Ti занимает флагманскую позицию, даже несмотря на наличие GeForce RTX 3090, которая чаще всего используется в системах, ориентированных на рендер видео и работу с 3D-графикой. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro одна из самых доступных видеокарт среди представленных на российском рынке, если слово «доступно» уместно с учетом текущего повторения с ростом цен.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

На момент конца августа 2021 года составляет 200 000 рублей, но, например в ДНС, доступна за 175 000 рублей. Самого производителя в этом винить можно только опосредованно, защита LHR (от вычислений с целью добычи криптовалюты) не устояла, и «шахтеры» уже нашли лазейки, сложности с производством продолжаются, а сейчас еще к этому добавляется рост цен на комплектующие. Как итог, десктопный 4К-гейминг переходит в премиум сегмент, тем не менее карты даже с такой стоимостью на полках не пылятся. Хочется верить, что хотя часть из них используется для игр, а не вычислений. Но не будем о грустном, давайте рассмотрим детально саму видеокарту.

Комплектация

Упакована в коробку с характерным для этой серии оформлением, напомню, ранее у нас уже выходил материал по старшей в линейке - Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Сопровождается 3-летней гарантией.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Комплект включает держатель для видеокарты, переходник PCI и документацию.

Внешний вид

Как и отмечали ранее, преимуществом данной линейки является использование печатной платы референсного дизайна. Это позволяет рассматривать ее в качестве решения для дальнейшего перехода на кастомное жидкостного охлаждение, у нас выходил подробный материал с примером такого апгрейда Palit GeForce RTX 3090 GamingPro.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Но даже без этих планов, она имеет преимущество в компактных габаритах и выдержанной стилистике относительно других решений. Длина ее 294 мм.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Общий внешний вид системы охлаждения не поменялся. Три вентилятора и двухсекционный радиатор.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

На лицевой стороне декоративная металлическая накладка. В центральной части Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro подсвечиваемый логотип бренда и дополнительные участки в виде трех полос.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Для подсветки несколько вариантов, как декоративных, так и информативных. Цвет может меняться от текущей температуры графического чипа.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

На панели портов ввода/вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть задней стенки — это вентиляционная решетка.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

В отличие от младшей Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC тут усиливающая пластина не из пластика, а из металла. Она помимо усиления участвует в пассивном отводе тепла, нанесен термоинтерфейс.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Печатная плата меньше, чем система охлаждения. В тыльной части свободная зона с продумываемым насквозь радиатором.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

TDP видеокарты составляет 350 Вт. Дополнительное питание подается через два 8-пиновых разъема.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Применена 17-фазная питания. Используются сборки Semiconductor NCP302150 на 50А каждый.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

12 Гбайт графической памяти. Это чипы памяти Micron GDDR6X. Шина 384 Бит.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Ядро GA102-225-A1, выполненной по 8нм техпроцессу. Тактовая частота 1365 МГц.

Софт

С официального сайта для Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro можно загрузить утилиту управления ThunderMaster. Она выводит данные по мониторингу компонентов в виде настраиваемых виджетов. Настройки распределяются по профилям.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Проводится разгон. Есть как детальные инструменты, так и опция «одной кнопки».

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Выбор эффектов подсветки.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Мониторинг в виде графиков за интервал времени.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Общая сводная информация по видеокарте.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Тесты

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Тестирование нагрева проводилось в корпусе с закрытой боковой крышкой на заводских настройках. Отдельно отметим момент, связанный с тем, что данная видеокарта предоставлена производителям и ранее она несколько раз разбиралсь в редакциях без замены термоинтерфейса.

Температура

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Но даже при таких условиях ее температура держалась на уровне 72–74 градусов при продолжительной нагрузке.

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Тестовая система построена на базе процессора Intel Core i9-10850K. Установлена последняя версия драйвера на момент выхода материала.

FireStrike Extreme

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

TimeSpy

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Night Raid

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

DLSS TEST

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

3DMark 11

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

PCMARK 10

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Тесты игр

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Shadow of the Tomb Raider: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro – одно из самых доступных решений в рамках этой серии. При этом видеокарта продемонстрировала эффективную работу установленной системы охлаждения. Фирменное ПО, строгий внешний вид, совместимость с блоками питания только с двумя PCI 8pin. Отличием от RTX 3080 GamingPro также стали улучшения по силовой подсистеме и по системе охлаждения. К минусам отнесем наличие шума на максимальных оборотах.
Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
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