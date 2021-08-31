Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты

В линейке видеокарт NVIDIA, семейство GeForce RTX 3080 Ti занимает флагманскую позицию, даже несмотря на наличие GeForce RTX 3090, которая чаще всего используется в системах, ориентированных на рендер видео и работу с 3D-графикой. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro одна из самых доступных видеокарт среди представленных на российском рынке, если слово «доступно» уместно с учетом текущего повторения с ростом цен.

Комплектация

На момент конца августа 2021 года составляет 200 000 рублей, но, например в ДНС, доступна за 175 000 рублей. Самого производителя в этом винить можно только опосредованно, защита LHR (от вычислений с целью добычи криптовалюты) не устояла, и «шахтеры» уже нашли лазейки, сложности с производством продолжаются, а сейчас еще к этому добавляется рост цен на комплектующие. Как итог, десктопный 4К-гейминг переходит в премиум сегмент, тем не менее карты даже с такой стоимостью на полках не пылятся. Хочется верить, что хотя часть из них используется для игр, а не вычислений. Но не будем о грустном, давайте рассмотрим детально саму видеокарту.Упакована в коробку с характерным для этой серии оформлением, напомню, ранее у нас уже выходил материал по старшей в линейке - Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Сопровождается 3-летней гарантией.

Внешний вид

Комплект включает держатель для видеокарты, переходник PCI и документацию.Как и отмечали ранее, преимуществом данной линейки является использование печатной платы референсного дизайна. Это позволяет рассматривать ее в качестве решения для дальнейшего перехода на кастомное жидкостного охлаждение, у нас выходил подробный материал с примером такого апгрейда Palit GeForce RTX 3090 GamingPro.

Но даже без этих планов, она имеет преимущество в компактных габаритах и выдержанной стилистике относительно других решений. Длина ее 294 мм.

Общий внешний вид системы охлаждения не поменялся. Три вентилятора и двухсекционный радиатор.

На лицевой стороне декоративная металлическая накладка. В центральной части Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro подсвечиваемый логотип бренда и дополнительные участки в виде трех полос.

Для подсветки несколько вариантов, как декоративных, так и информативных. Цвет может меняться от текущей температуры графического чипа.

На панели портов ввода/вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть задней стенки — это вентиляционная решетка.

В отличие от младшей Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC тут усиливающая пластина не из пластика, а из металла. Она помимо усиления участвует в пассивном отводе тепла, нанесен термоинтерфейс.

Печатная плата меньше, чем система охлаждения. В тыльной части свободная зона с продумываемым насквозь радиатором.

TDP видеокарты составляет 350 Вт. Дополнительное питание подается через два 8-пиновых разъема.

Применена 17-фазная питания. Используются сборки Semiconductor NCP302150 на 50А каждый.

12 Гбайт графической памяти. Это чипы памяти Micron GDDR6X. Шина 384 Бит.

Софт

Ядро GA102-225-A1, выполненной по 8нм техпроцессу. Тактовая частота 1365 МГц.С официального сайта для Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro можно загрузить утилиту управления ThunderMaster. Она выводит данные по мониторингу компонентов в виде настраиваемых виджетов. Настройки распределяются по профилям.

Проводится разгон. Есть как детальные инструменты, так и опция «одной кнопки».

Выбор эффектов подсветки.

Мониторинг в виде графиков за интервал времени.

Общая сводная информация по видеокарте.

Тесты

Температура

Тестирование нагрева проводилось в корпусе с закрытой боковой крышкой на заводских настройках. Отдельно отметим момент, связанный с тем, что данная видеокарта предоставлена производителям и ранее она несколько раз разбиралсь в редакциях без замены термоинтерфейса.

Но даже при таких условиях ее температура держалась на уровне 72–74 градусов при продолжительной нагрузке.

FireStrike Extreme

Тестовая система построена на базе процессора Intel Core i9-10850K. Установлена последняя версия драйвера на момент выхода материала.

TimeSpy

Night Raid

DLSS TEST

3DMark 11

PCMARK 10

Тесты игр

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Shadow of the Tomb Raider: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Итоги

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro – одно из самых доступных решений в рамках этой серии. При этом видеокарта продемонстрировала эффективную работу установленной системы охлаждения. Фирменное ПО, строгий внешний вид, совместимость с блоками питания только с двумя PCI 8pin. Отличием от RTX 3080 GamingPro также стали улучшения по силовой подсистеме и по системе охлаждения. К минусам отнесем наличие шума на максимальных оборотах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".