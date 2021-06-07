Обзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборки

В ходе серии тестов материнских плат в типоразмере miniITX мы могли убедиться в том что они не уступают по уровню быстродействия и даже уровню разгона полноразмерным решениям. В тестируемой сегодня новинке THERMALTAKE THE TOWER 100 White можно собрать систему под игры в 4К-разрешении со старшими видеокартами. Ключевые особенности этой модели унаследованы от старшего THE TOWER 900, рассчитанного под E-ATX платы.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White обзор

Комплектация

К моменту публикации уже можно приобрести в российских магазинах за 7 100 рублей.Упакован в коробку с качественной полиграфией. Приведен снимок с примером сборки и подробная таблица с характеристиками.

Внешний вид

Комплект включает пару пластиковых заглушек, набор стяжек, динамик для материнской платы, различные винты, руководство пользователя и гарантийный талон.Не так давно в ходе онлайн презентации помимо изначально доступных черной и белой версий исполнения вышел в золотистом металлике, гоночно-зеленом и бирюзовом. Можно будет подобрать под интерьер или под стилистику отдельных компонентов.

Выполнен в виде башни с ровными панелями и прямыми углами. Три из четырех боковых стенок из закаленного стекла.

Оно без тонировки, открывая свободный обзор собранной системы. Внешний вид необычный, заметно отличающийся от того, что обычно рассчитано под miniITX.

Часть из двух боковых стенок с дополнительной зоной, занятой вентиляционной решеткой с противопылевым фильтром.

Задняя из металла. В нижней части вырез и рамка для установки блока питания. Выше два выреза для сбора всех интерфейсных кабелей в общий пучок.

С завода установлен выпускной 120 мм вентилятор, сопровождаемый противопылевым фильтром.

Еще два фильтра на основании. Ставятся в пазы, идут с фиксатором. Один находится под блоком питания, второй под платой расширения.

На основании у THERMALTAKE THE TOWER 100 White скрываются три накатанных винта, используемых для снятия участков боковых стенок. В комплекте есть сменные глухие заглушки.

Верхняя панель с подпружиненными фиксаторами. Для снятия крышки нужно нажать на нее. Под ней расположен второй комплектный 120 мм вентилятора. Здесь же будет расположена панель портов ввода/вывода у материнской платы.

Панель разъемов включает актуальный набор, состоящий из скоростных USB-C и двух полноразмерных USB, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения. Пара светодиодных индикатора активности. Доступ к ним удобен за счет скошенной грани.

Начинка

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. На каждую нанесены резиновые накладки, предотвращающие скольжение по полу.Для доступа к внутренней камере нужно предварительно с помощью крестовой отвертки снять пластиковую рамку верхней панели.

После этого можно будет демонтировать боковые стеклянные стенки. Не самый удобный способ разбора, но при этом исключается риск опрокидывания стенок при неаккуратном обращении.

Основная камера рассчитана на материнскую плату типоразмера miniITX. Ориентирование ее идет направлением панели портов ввода/вывода вверх.

В районе сокета съемная пластина под твердотельные или жесткие диски. Ее же можно снять для удобного монтажа системы охлаждения процессора.

В THERMALTAKE THE TOWER 100 White помещаются башенные системы высотой до 190 мм или жидкостная система охлаждения с радиатором 120 мм.

Видеокарты длиной до 330 мм. Помещаются двухслотовые решения. Подключается без использования гибкого шлейфа. Проблем с отводом тепла по ним нет.

В основании главной камеры решетка со скошенной панелью в центре которой красуется логотип производителя.

На боковой стороне пластины под 2.5-дюймовые диски.

Весомым плюсом является возможность установки блока питания ATX, не ограничивая себя при сборке выбором компонентов под ограниченный энергопакет и снижая общие расходы.

Набор кабелей помимо традиционного набора включает, скоростной USB 3.2 gen.2, им сейчас оснащаются материнские платы даже с недорогим чипсетом.

Сборка

Выбрано башенное охлаждение с необычной конструкцией. Здесь хорошо будет смотреться Thermaltake TH120 ARGB Sync с подсветкой и хорошей эффективностью отвода тепла.

Память Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 16GB , которую в ходе отдельного теста мы разогнали с сохранением таймингов до 4300 МГц. Это семейство памяти недавно было расширено и также вышло в новых расцветках.

Видеокарта установлена простая, единственная из доступных на момент сборки. В ближайшем будущем мы проведем в нем тесты с GeForce RTX 3080 Ti.

Intel Core i5-10600K - THERMALTAKE THE TOWER 100

Итоги

В отдельном ролике можно просмотреть температурный режим работы при полной нагрузке системы с закрытыми боковыми стенками.THERMALTAKE THE TOWER 100 White позволяет в компактных габаритах собрать систему под игры в высоком разрешении или рабочую машину для стримов и обработки мультимедийного контента. Стеклянные боковые стенки дают возможность сделать акцент на визуальной составляющей, скрыв все лишние кабели и подчеркнув основную часть системы. К плюсам отнесем скоростные USB, защиту от пыли, совместимость с СЖО 120 мм и высокими башнями.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".