Обзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборки

В ходе серии тестов материнских плат в типоразмере miniITX мы могли убедиться в том что они не уступают по уровню быстродействия и даже уровню разгона полноразмерным решениям. В тестируемой сегодня новинке THERMALTAKE THE TOWER 100 White можно собрать систему под игры в 4К-разрешении со старшими видеокартами. Ключевые особенности этой модели унаследованы от старшего THE TOWER 900, рассчитанного под E-ATX платы.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

К моменту публикации уже можно приобрести в российских магазинах за 7 100 рублей.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White обзор

Комплектация

Упакован в коробку с качественной полиграфией. Приведен снимок с примером сборки и подробная таблица с характеристиками.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Комплект включает пару пластиковых заглушек, набор стяжек, динамик для материнской платы, различные винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Не так давно в ходе онлайн презентации помимо изначально доступных черной и белой версий исполнения вышел в золотистом металлике, гоночно-зеленом и бирюзовом. Можно будет подобрать под интерьер или под стилистику отдельных компонентов.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White Выполнен в виде башни с ровными панелями и прямыми углами. Три из четырех боковых стенок из закаленного стекла.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Оно без тонировки, открывая свободный обзор собранной системы. Внешний вид необычный, заметно отличающийся от того, что обычно рассчитано под miniITX.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Часть из двух боковых стенок с дополнительной зоной, занятой вентиляционной решеткой с противопылевым фильтром.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Задняя из металла. В нижней части вырез и рамка для установки блока питания. Выше два выреза для сбора всех интерфейсных кабелей в общий пучок.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

С завода установлен выпускной 120 мм вентилятор, сопровождаемый противопылевым фильтром.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Еще два фильтра на основании. Ставятся в пазы, идут с фиксатором. Один находится под блоком питания, второй под платой расширения.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

На основании у THERMALTAKE THE TOWER 100 White скрываются три накатанных винта, используемых для снятия участков боковых стенок. В комплекте есть сменные глухие заглушки.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Верхняя панель с подпружиненными фиксаторами. Для снятия крышки нужно нажать на нее. Под ней расположен второй комплектный 120 мм вентилятора. Здесь же будет расположена панель портов ввода/вывода у материнской платы.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Панель разъемов включает актуальный набор, состоящий из скоростных USB-C и двух полноразмерных USB, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения. Пара светодиодных индикатора активности. Доступ к ним удобен за счет скошенной грани.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. На каждую нанесены резиновые накладки, предотвращающие скольжение по полу.

Начинка

Для доступа к внутренней камере нужно предварительно с помощью крестовой отвертки снять пластиковую рамку верхней панели.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

После этого можно будет демонтировать боковые стеклянные стенки. Не самый удобный способ разбора, но при этом исключается риск опрокидывания стенок при неаккуратном обращении.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Основная камера рассчитана на материнскую плату типоразмера miniITX. Ориентирование ее идет направлением панели портов ввода/вывода вверх.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

В районе сокета съемная пластина под твердотельные или жесткие диски. Ее же можно снять для удобного монтажа системы охлаждения процессора.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

В THERMALTAKE THE TOWER 100 White помещаются башенные системы высотой до 190 мм или жидкостная система охлаждения с радиатором 120 мм.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Видеокарты длиной до 330 мм. Помещаются двухслотовые решения. Подключается без использования гибкого шлейфа. Проблем с отводом тепла по ним нет.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

В основании главной камеры решетка со скошенной панелью в центре которой красуется логотип производителя.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

На боковой стороне пластины под 2.5-дюймовые диски.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Весомым плюсом является возможность установки блока питания ATX, не ограничивая себя при сборке выбором компонентов под ограниченный энергопакет и снижая общие расходы.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Набор кабелей помимо традиционного набора включает, скоростной USB 3.2 gen.2, им сейчас оснащаются материнские платы даже с недорогим чипсетом.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Сборка

В THERMALTAKE THE TOWER 100 White мы собирали систему с материнской платой ASUS ROG STRIX H470-I Gaming и процессором Intel Core i5-10600K.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Выбрано башенное охлаждение с необычной конструкцией. Здесь хорошо будет смотреться Thermaltake TH120 ARGB Sync с подсветкой и хорошей эффективностью отвода тепла.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Память Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 16GB, которую в ходе отдельного теста мы разогнали с сохранением таймингов до 4300 МГц. Это семейство памяти недавно было расширено и также вышло в новых расцветках.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

Видеокарта установлена простая, единственная из доступных на момент сборки. В ближайшем будущем мы проведем в нем тесты с GeForce RTX 3080 Ti.

THERMALTAKE THE TOWER 100 White

В отдельном ролике можно просмотреть температурный режим работы при полной нагрузке системы с закрытыми боковыми стенками.

Intel Core i5-10600K - THERMALTAKE THE TOWER 100

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTHERMALTAKE THE TOWER 100 White позволяет в компактных габаритах собрать систему под игры в высоком разрешении или рабочую машину для стримов и обработки мультимедийного контента. Стеклянные боковые стенки дают возможность сделать акцент на визуальной составляющей, скрыв все лишние кабели и подчеркнув основную часть системы. К плюсам отнесем скоростные USB, защиту от пыли, совместимость с СЖО 120 мм и высокими башнями.
THERMALTAKE THE TOWER 100 White получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы THERMALTAKE THE TOWER 100 White
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