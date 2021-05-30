Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)

Корпус Aerocool Quantum Mesh (~3800 рублей)

Не так давно к нам обратился один из читателей с просьбой собрать недорогой ПК для игры в World of Tanks и портированный не так давно Days Gone в Full HD разрешении. Эта сборка будет универсально мы будем использовать компоненты, которые доступны в большинстве российских городов, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.В качестве основы берем корпус Aerocool Quantum Mesh, выполненный в типоразмере Midi-Tower. При невысокой стоимости его боковая стенка из закаленного стекла. И самое главное он уже с завода оснащен тремя 120 мм вентиляторами с подсветкой. За счет этого сможем сократить дальнейшие расходы на организацию активного охлаждения.

Из недостатков у него ограниченное количество посадочных мест под жесткие диски и отсутствие противопылевых фильтров.

Процессор Intel Core i5-10600K (~20000 рублей)

Среди пожеланий была платформа Intel, выбираем процессор прошлого поколения. С учетом того что система чаще всего будет использоваться для игр, в основе будет процессор Intel Core i5-10600K. Это «золотая» середина, демонстрирующая баланс между стоимостью и быстродействием. В современных играх он будет полностью задействовать ресурсы видеокарты в Full HD разрешении. При этом не требуется установка дорогого охлаждения.

Материнская плата ASUS ROG Strix Z490-E Gaming (~27000 рублей)

С учетом того, что процессор можно разгонять и у него отсутствует поддержка PCIe 4.0, используем материнскую плату с чипсетом Z490. По опыту наших тестов ASUS ROG Strix Z490-E Gaming с проведением простых манипуляций даст стабильную работу на частотах 4900-5000 МГц.

Материнская плата располагает всем необходимым наборов портов и разъемов. Из плюсов отметим поддержку скоростного Wi-Fi.

Оперативная память ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (~9500 рублей)

16 Гбайт оперативной памяти это оптимальный объем для современных игр и выполнения рабочих задач. Частота 3600 МГц – лучший выбор.

Блок питания AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W (~5100 рублей)

Протестированная нами ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 на выбранной выше плате можно будет разогнать до 4000 МГц без повышения таймингов и 4600 МГц с повышением.Не раз уже отмечали, что мощность 650W оптимальна для игрового ПК. Этой мощности достаточно для проведения разгона процессора и питания видеокарты начального и среднего уровней.

Ставим AeroCool KCAS PLUS GOLD с высокой эффективностью и стабильностью напряжения по линиям. Подсветку в этом блоке питания можно синхронизировать с остальными компонентами.

Весомым плюсом является наличие сразу двух 8-пиновых разъемов для питания процессора. Этим не могут похвастаться модели этого ценового сегмента.

Охлаждение AeroCool Mirage L240 (~6400 рублей)

Для отвода тепла от Intel Core i5-10600K и с учетом проведения разгона, ставим систему охлаждения с радиатором 240 мм. Как пример, AeroCool Mirage L240 в той же стилистике, что и вентиляторы на корпусе.

Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (~23000 рублей)

Сборка велась в условиях продолжающихся проблем с доступностью видеокарт и повышением цен. На момент июня 2021 года оптимальным выбором для Full HD станет GTX 1650 и с учетом текущего расклада цен лучший выбор - GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC. В актуальных играх она обеспечит высокий фреймрейт в Full HD.

Накопитель ADATA Falcon 512 GB (~5900 рублей)

За последнее время заметно возросла стоимость твердотельных накопителей и жестких дисков с объемом более 1 Тбайт. Для установки системы и хранения библиотеки игр выбираем ADATA Falcon 512 GB. При невысокой стоимости предоставляется 5-летняя гарантия. Есть у него встроенный радиатор, совместимый с тем что дополнена материнская плата.